Francia, troppi tatuaggi: maestro d'asilo cacciato per il suo "aspetto spaventoso"

Fiori colorati in fronte e sulle guance, due caratteri in sanscrito sulla parte destra del volto e i bubli oculari iniettate di inchiostro nero. Questi sono solo alcuni dei tatuaggi che ricoprono gran parte del corpo di Sylvain, 35enne maestro d'asilo francese, noto nel mondo degli art performer come Freak Hoody . A causa del suo aspetto, definito "spaventoso" da alcuni genitori, l'uomo è stato allontanato dalla scuola d'infanzia dove insegnava nel dipartimento dell'Essonne.

"Nessuno dei miei studenti mi ha mai etichettato come un mostro", spiega Sylvain al quotidiano Le Parisien. "È capitato che mi facessero delle domande sui miei tatuaggi, e spesso utilizzavo la pausa della ricreazione per rispondere ai loro dubbi". Dopo la richiesta di sospensione dall'incarico, il Provveditorato agli studi ha cercato una soluzione assegnando all'uomo solo le classi elementari e medie.

"Posso capire la loro decisione", ha commentato Sylvain, "è una misura preventiva. Ma io non sono un provocatore. Quando qualcuno mi attacca per il mio aspetto fisico, io rispondo che sono lì solo per fare il mio lavoro. In più, credo che la mia pelle sia un ottimo esempio per insegnare ai bambini a non avere pregiudizi nei confronti delle diversità".

Sylvain si è avvicinato al mondo dei tatuaggi a 27 anni, mentre si trovava ad insegnare al Dulwich College di Londra. Da quel momento la sua passione lo ha portato a spendere quasi 50mila euro, ricoprendo gran parte del suo corpo di personaggi dei fumetti, opere floreali e disegni tribali.