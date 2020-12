Francia, tre gendarmi uccisi a colpi di arma da fuoco | Opera di un folle, caccia ad un 48enne

Tre gendarmi sono morti e un quarto è ferito nel corso di un intervento nel villaggio francese di Saint-Just . I poliziotti erano stati chiamati poco dopo la mezzanotte per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge, aveva trovato rifugio sul tetto di un'abitazione. All'arrivo delle forze dell'ordine, il marito, di 48 anni, ha aperto il fuoco contro di loro.

Gli agenti si sono avvicinati alla casa poco dopo la mezzanotte e sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco. L'uomo armato ha inizialmente sparato e ucciso un ufficiale e ne ha ferito un altro, prima di appiccare fuoco alla casa. Secondo l'ufficio del procuratore di Clermont-Ferrand, altri due agenti sono stati quindi colpiti e uccisi.

La donna è stata messa in salvo - "Si stanno prendendo le maggiori precauzioni riguardo alla pericolosità dell'individuo", ha detto una fonte vicina alle indagini. Pare che l'uomo armato sia noto alle autorità per accuse relative a questioni di custodia dei bambini. Sul posto si sono recati anche vigili del fuoco che tentano di controllare l'incendio.

Dopo aver appiccato il fuoco alla sua casa, il folle ha sparato nuovamente ai gendarmi presenti nei pressi dell'abitazione. "Almeno 7 membri del GIGN sono sul posto. Si prendono le maggiori precauzioni riguardo alla pericolosità dell'individuo ", ha detto all'Afp una fonte vicina alle indagini. Si dice che l'autore degli spari mortali sia noto per atti di violenza relativi a questioni di custodia dei figli. Secondo il sindaco di Saint Just, François Chautard, la casa è stata "completamente distrutta dall'incendio", nonostante la presenza sul posto dei vigili del fuoco per cercare di controllare le fiamme.

Caccia all'uomo - Un consigliere comunale ha detto all'emittente BFMTV che gli investigatori stanno ora cercando di determinare se il sia presente tra le macerie o se sia riuscito a scappare. "Si tratta di un'operazione di gendarmeria che fa parte di un quadro di violenza intrafamiliare ", da parte sua ha detto la prefettura di Puy-de-Dôme escludendo la pista terroristica.