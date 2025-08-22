Francia, ritrovati quattro cadaveri nella Senna: fermato un 24enne

La zona di Choisy-le-Roi dove sono stati rinvenuti i corpi è poco frequentata, ma un parco vicino è noto come punto di incontro per la comunità gay. Gli inquirenti stanno esplorando un possibile legame tra le vittime e questo luogo, sebbene il sospettato abbia negato di essere omosessuale. Il sindaco di Choisy-le-Roi ha sottolineato un aumento della presenza di senzatetto nella zona, soprattutto dopo lo sgombero di alcuni accampamenti a Parigi in occasione delle Olimpiadi. Tuttavia, ha precisato che "negli ultimi cinque anni la situazione è migliorata", e che non si registrano particolari episodi di violenza nell’area.