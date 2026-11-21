© Afp
© Afp
Tensioni nella capitale e a Bordeaux, dove circa mille persone descritte dalla prefettura come "violente e determinate" si sono rese responsabili di atti di vandalismo
© Afp
© Afp
Sono 144 i fermi eseguiti in Francia durante questo ennesimo sabato di proteste contro il carovita e l'indebolimento dei servizi. È il dato riferito dal ministero dell'Interno che ha riportato 112 manifestazioni avvenute in tutto il Paese. Sono più di 80mila le persone scese in piazza per i cortei e anche stavolta non sono mancate le tensioni e gli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine.
144 fermi in tutta la Francia: un numero che è in calo, così come quello delle iniziative di protesta. Erano state 137 il 14 novembre, 141 il 7 novembre, 227 il 31 ottobre, 289 il 24 ottobre e 430 il 17 ottobre, in occasione della prima giornata di mobilitazione. Per quanto riguarda il numero dei manifestanti, circa 82.500 persone sono scese in piazza nella giornata del 21 novembre: oltre 20mila di queste sono apparse a Parigi.
Nella capitale la tensione è salita alla fine della manifestazione, in Place de la Nation, dove si sono verificati alcuni scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Qui le autorità hanno subito il lancio di oggetti ed è stato inoltre segnalato l'inizio di un incendio in un cassonetto, domato poi dai vigili del fuoco. Anche a Bordeaux la tensione è salita alla fine del corteo a cui hanno partecipato, per la prefettura, 4.500 persone. Circa mille, descritte dalla prefettura come "violente e determinate", si sono rese responsabili di atti di vandalismo. Il bilancio provvisorio parla di nove agenti feriti e 17 fermati. A Lione, la prefettura stima la presenza di 4mila persone nel momento di massima affluenza, con 8 persone fermate.