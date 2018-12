Francia, primo ministro: nel 2019 deficit salirà fino al 3,2%

Il deficit della Francia nel 2019 aumenterà leggermente e raggiungerà il 3,2%. Lo ha annunciato il primo ministro Edouard Philippe, spiegando che l'incremento è dovuto alle misure adottate per far fronte alla crisi dei gilet gialli e che per mitigarne l'impatto il governo ha deciso di limitare la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società a quelle di meno di 250 milioni di euro di fatturato l'anno prossimo.