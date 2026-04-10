La Francia si divide sul Primo Maggio: lavoratori sul piede di guerra contro l'ipotesi di apertura dei negozi

Una misura che accende il dibattito sociale e politico in Francia: l'autorizzazione per alcune categorie professionali, in particolare i dipendenti di negozi ed esercizi commerciali, a lavorare il Primo Maggio sarà discussa all'Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento. La proposta, già adottata dal Senato la scorsa estate, è stata promossa dai centristi e sostenuta dal governo guidato dal premier Sébastien Lecornu. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere più flessibile un sistema considerato troppo rigido da parte dell'esecutivo e di alcune associazioni di categoria.