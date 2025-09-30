Francia, denuncia per falso contro il neopremier Lecornu: "Non ha il master come sostiene"

Appena nominato e non ancora ufficialmente insediato, ma già nella bufera, alla vigilia del varo dell'esecutivo. Pre-debutto di fuoco, dunque, per il neopremier francese Sebastien Lecornu, 39 anni, fedelissimo del presidente Macron. Ma non per l'impegno profuso in queste settimane per arrivare al 1° ottobre a nominare la sua squadra né per la manovra finanziaria in cantiere. Il Sindacato nazionale degli agenti pubblici dell'Education nationale alla Corte di giustizia della Repubblica, il cosiddetto "tribunale dei ministri", ha presentato una denuncia per falso nei suoi confronti. "Non ha il master che sostiene", è l'accusa. Perché il primo ministro di Francia avrebbe fatto credere di avere conseguito un master di Diritto pubblico senza aver mai superato il secondo anno del corso. Ma lui si difende. "Titolo acquisito prima della riforma universitaria", afferma e aggiunge: "Questo è disprezzo sociale". Intanto sui suoi profili e sui siti governativi appare una "correzione" al curriculum.