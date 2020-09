Francia, picchiata per strada a Strasburgo "perchè indossava la gonna"

Un occhio nero. Ma quello che fa più male a Elizabeth - come lei stessa ha detto intervistata da France Bleu Alsace Radio - è il fatto che nessuno sia intervenuto in suo aiuto nonostante l'aggressione subita per strada per mano di tre giovani sia durata parecchi minuti. E solo perché la ragazza, 22 anni, indossava una gonna. Il brutto episodio è stato condannato apertamente dal governo francese e la polizia locale ha aperto un'indagine.