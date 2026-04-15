Sono bastati 100 euro per cambiare la vita di un ingegnere parigino, diventato proprietario di "Testa di donna", opera realizzata nel 1941 da Pablo Picasso. Un dipinto dal valore stimato di circa un milione di euro, finito nelle sue mani grazie a una lotteria benefica, che ha destinato il ricavato alla ricerca sull'Alzheimer. L'estrazione si è svolta a Parigi, nella prestigiosa cornice della casa d'aste Christie's, dove sono stati venduti oltre 120mila biglietti.