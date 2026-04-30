Francia, un autobus cade da un ponte e finisce nella Senna a Jusivy-sur-Orge

Le operazioni di recupero dei mezzi finiti in acqua si sono rivelate lunghe e delicate. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori: vigili del fuoco, polizia e squadre specializzate, coordinate dalla prefettura dell’Essonne (il dipartimento della zona) che ha attivato anche un'unità di crisi. In totale sono stati impiegati decine di uomini e diversi mezzi, oltre a sommozzatori e unità fluviali. Le squadre hanno lavorato in due fasi distinte. Prima è stata recuperata l’auto, trascinata nel fiume durante l’impatto ma fortunatamente vuota. Successivamente si è passati all’operazione più complessa: il recupero dell’autobus. Le manovre hanno richiesto tempo e precisione, vista la mole del mezzo e le difficoltà legate alla posizione sul fondale. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora di lavoro, mentre l’intera area è rimasta interdetta al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Nel frattempo, Île-de-France Mobilités ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.