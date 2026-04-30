Francia, un autobus cade da un ponte e finisce nella Senna a Jusivy-sur-Orge
Il mezzo, guidato da un autista in formazione, ha trascinato in acqua anche un'automobile. Tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo
© Afp
Difficile pensare che, dopo un errore del genere, possa ottenere presto la licenza definitiva per guidare i bus. Alla guida del mezzo finito nella Senna, infatti, c’era un conducente in formazione: una distrazione o una manovra errata è bastata a trasformare un normale tragitto in un incidente clamoroso.
Siamo a Juvisy-sur-Orge, a sud di Parigi, dove un autobus della linea 4116 è precipitato nel fiume Senna, pare dopo aver urtato un’auto parcheggiata, trascinandola con sé in acqua. A bordo si trovavano il conducente, il suo istruttore e due passeggeri. Tutti sono stati salvati grazie al rapido intervento dei soccorsi e all’aiuto decisivo di alcuni canottieri presenti sul fiume. Secondo quanto riportato da Le Parisien, i test su alcol e droghe hanno dato esito negativo. L’episodio ha causato anche pesanti disagi alla circolazione delle linee locali.
Recupero complesso: prima l’auto, poi il bus
Le operazioni di recupero dei mezzi finiti in acqua si sono rivelate lunghe e delicate. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori: vigili del fuoco, polizia e squadre specializzate, coordinate dalla prefettura dell’Essonne (il dipartimento della zona) che ha attivato anche un'unità di crisi. In totale sono stati impiegati decine di uomini e diversi mezzi, oltre a sommozzatori e unità fluviali. Le squadre hanno lavorato in due fasi distinte. Prima è stata recuperata l’auto, trascinata nel fiume durante l’impatto ma fortunatamente vuota. Successivamente si è passati all’operazione più complessa: il recupero dell’autobus. Le manovre hanno richiesto tempo e precisione, vista la mole del mezzo e le difficoltà legate alla posizione sul fondale. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora di lavoro, mentre l’intera area è rimasta interdetta al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Nel frattempo, Île-de-France Mobilités ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
La sindaca: "Una scena mai vista"
Profondamente colpita e sopresa dall’accaduto, la sindaca di Juvisy, Lamia Bensarsa Reda, ha espresso incredulità per quanto successo. "È la prima volta che vedo una cosa come questa. Penso di aver avuto la giornata peggiore della mia vita. Fortunatamente, non ci sono vittime grazie alla rapida reazione della polizia e dei servizi di emergenza" ha detto la prima cittadina. Un incidente spettacolare e potenzialmente drammatico, che si è concluso senza conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma che apre interrogativi sulla formazione e sulla gestione dei conducenti alla guida di mezzi pubblici.