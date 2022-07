Francia, nudista uccide a colpi di fucile un uomo in spiaggia

Secondo il racconto dei testimoni, intorno alle 10:30 tra i due uomini è scoppiata

una lite furibonda

, innescata dai comportamenti inopportuni del 46enne.

Prima gli

insulti verso i nudisti

masturbarsi

presenti anche con parole oscene, rivolgendosi nello specifico ad alcune donne. Poi, le molestie vere e proprie: secondo i testimoni il 46enne avrebbe iniziato a mostrare atteggiamenti espliciti fino anche afissando una delle signore presenti.

La lite si è accesa sempre di più fino a quando il 79enne non ha preso il fucile che aveva con sé in spiaggia e ha sparato

almeno

tre colpi contro l'uomo

morto sul posto

. Uno di questi lo ha colpito in petto uccidendolo. L'uomo è stato dichiaratopoco dopo l'arrivo dei soccorsi medici, nonostante i diversi tentativi di salvarlo.

L'uomo armato è un

appassionato di caccia

non era autorizzato

con una licenza per armi di fuoco valida. Ma non è chiaro perché avesse il fucile con sé in spiaggia, anche perché n base al certificatoa portarlo ovunque volesse.

L'uomo è stato

arrestato

l'accusa di omicidio

e la polizia ha avviato un'inchiesta a suo carico con