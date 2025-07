Francia, media: Macron pensa a un terzo mandato nel 2032

Emmanuel Macron pensa già al 2032 per ripresentarsi una terza volta come candidato presidente, soprattutto in caso di sconfitta del suo partito nel 2027. È quanto scrive oggi "Le Monde" affermando di interpretare alcune affermazioni del presidente in diverse recenti occasioni di incontro con i propri sostenitori. Sabato scorso, in un incontro con i "Giovani en Marche" del suo partito, il presidente ha detto - rivolto ai giovanissimi sostenitori - di aver "bisogno di loro fra due anni, o 5 anni, o fra 10 anni". Le Monde sottolinea innanzitutto che questa occasione di "riunione di partito" è insolita per un presidente al di fuori della campagna elettorale.