Francia, Macron: "Voglio rompere le palle ai no vax"

"Non voglio rompere le scatole ai francesi. Protesto tutto il giorno con l'amministrazione quando mette ostacoli. Ai non vaccinati, invece, ho tanta voglia di rompere le palle (letteralmente emmerder, ndr). E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. È questa la strategia". Non ha usato mezzi termini il presidente francese Emmanuel Macron nei confronti di chi rifiuta la vaccinazione.

In un'intervista a Le Parisien ha commentato la situazione Covid nel suo paese, che sta affrontando un picco mai visto di contagi e che sta discutendo se sostituire il pass sanitario (equivalente al nostro Green pass base) con un pass vaccinale (sovrapponibile al nostro Green pass rafforzato). Si è rivolto così ai cinque milioni di francesi che non si sono vaccinati pur potendolo fare: "Non li metterò in prigione, non li vaccinerò con la forza. E allora bisogna dir loro: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante". Esclude l'obbligo, dunque, ma punta a potenziare le restrizioni per chi non si vaccina. Più o meno nelle stesse ore in cui usciva l'intervista, però, il parlamento francese si è spaccato proprio sul voto relativo al pass vaccinale. Il governo voleva introdurlo il prima possibile, ma la discussione parlamentare si è bloccata e la votazione è slittata di qualche giorno.

A tre mesi dalle presidenziali, le parole di Macron evidenziano la scelta di prendere una posizione molto esplicita contro i no vax. "In democrazia - ha detto - il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità. Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l'accesso alle attività della vita sociale". Ovvero, facendoli emmerder, letteralmente "rompere loro le palle". E ancora: "Sono irresponsabili. Gli irresponsabili non sono più dei cittadini".

In Francia ha ricevuto la prima dose circa il 78,5% della popolazione totale, contro l'81% dell'Italia. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate 66mila prime somministrazioni, record da tre mesi. Tutto questo mentre la Francia ha fatto registrare per l'ennesimo giorno consecutivo numeri altissimi per quanto riguarda i contagi, con 335mila nuovi casi.