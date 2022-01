Covid, nuovo picco di casi in Gran Bretagna: oltre 200mila

Ansa

Altro picco di casi di coronavirus in Gran Bretagna, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 218.724 contagi a fronte di un milione e 700mila test. Sono invece stabili, a quota 48, i decessi mentre il totale dei ricoverati balza a 14mila (circa 2mila in più del giorno prima). Il 60% della popolazione over 12 e il 75% degli over 18 ha fatto la terza dose di vaccino.