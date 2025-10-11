Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Annunciava un attacco con coltello nel weekend

Francia, una lettera anonima trovata a Notre-Dame: "Faranno una strage"

11 Ott 2025 - 14:51
 Notre-Dame © Istockphoto

 Notre-Dame © Istockphoto

Una lettera anonima, che annunciava un attacco con coltello pianificato per il fine settimana, è stata trovata nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Lo riporta Le Parisien. La lettera è stata trovata venerdì pomeriggio dal sacrestano, vicino alle candele installate nell'edificio. All'interno, un messaggio scritto al computer: "Non aprite la cattedrale l'11 e il 12 ottobre", si legge. "Ci saranno visitatori stranieri che, con l'aiuto di altri visitatori, hanno già nascosto coltelli nella cattedrale negli ultimi giorni. Faranno una strage. Per favore, non aprite la cattedrale", viene ancora riportato. Il sacrestano ha avvisato la sicurezza ed è stata presa la decisione di non evacuare l'edificio. La squadra di sicurezza ha effettuato un controllo dei locali, in particolare per assicurarsi che non fossero nascoste armi all'interno, ed è stata allertata la polizia. Inoltre, è stata aperta un'indagine per cercare di identificare l'autore della lettera.

francia
notre-dame