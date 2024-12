Pioggia e vento a Parigi, riapertura Notre-Dame tutta al coperto

L'intera cerimonia per la riapertura di Notre-Dame, fissata domani alla presenza di diversi capi di stato, si svolgerà "all'interno della cattedrale" a causa delle condizioni meteorologiche: lo ha annunciato l'Eliseo. Il meteo prevede per domani pioggia e molto vento. "Le condizioni meteorologiche molto sfavorevoli annunciate da Météo France - si legge in un comunicato congiunto dell'Eliseo e della Chiesa cattolica di Parigi - con raffiche di vento comprese fra 65 e 80 km orari, per sabato 7 dicembre nell'Ile-de-France, costringono a una riorganizzazione del dispositivo previsto perla cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Di comune accordo fra la diocesi di Parigi e la Presidenza della Repubblica, l'integralità della cerimonia si svolgerà all'interno della cattedrale".