Francia, incendio in un centro disabili in Alsazia: è strage

Devastante incendio in Francia in un centro per disabili mentali.

Il rogo scoppia all'alba nella struttura che si trova a Wintzenheim, in Alsazia. Almeno nove corpi senza vita sono stati individuati da un drone dei vigili del fuoco ma il bilancio è ancora provvisorio ha detto il vicesindaco della città, Daniel Leroy. Il disastro, probabilmente, ha ucciso un totale di 11 persone, secondo la prefettura dell'Alto Reno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto "un pensiero" alle vittime e ai loro cari.