Francia, incendio in Alsazia: il centro per disabili non era a norma

Fotogallery - Devastante incendio in Alsazia provoca strage

Non rispettava le norme di sicurezza antincendio la casa vacanze per disabili in Alsazia, nell'est della Francia, dove si è sviluppato il rogo nel quale sono morte undici persone.

Lo ha reso noto il sostituto procuratore della città di Colmar, Nathalie Kielwasser: "L'alloggio non era stato sottoposto all'ispezione di sicurezza obbligatoria", ha detto. La struttura non avrebbe potuto, dunque, ospitare pubblico. Ancora ignote le cause del rogo.