È un vero e proprio massacro familiare quella avvenuto a Gy, nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, fra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati nella serata del 3 settembre in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli, sarebbe stato il padre.
La vicenda
A ricostruire la vicenda è il quotidiano locale L'Est Républicain. Secondo fonti del giornale, il padre avrebbe usato un'arma da fuoco. Poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo. "Si trattava di una coppia in istanza di divorzio, stavano costruendo una casa", precisano le fonti citate dal giornale. Uno dei corpi è stato ritrovato a bordo di un furgone e gli altri tre in un camper. Il padre apparteneva a una comunità di nomadi.
Le indagini
Il sindaco di Gy - paese di un migliaio di abitanti - ha subito convocato una riunione straordinaria della giunta. Avviata un'indagine per omicidio per comprendere meglio le circostanze della tragedia familiare.