Francia, guerra ai mozziconi: paghino i big del tabacco

La Francia dichiara guerra ai mozziconi di sigarette. Da ora in poi i produttori di tabacco dovranno contribuire a finanziare la raccolta delle cicche gettate in strada o negli spazi pubblici. L'attuale amministrazione Macron ha ufficialmente affidato il compito all'organismo Alcome per ridurre del 40% i mozziconi in strada entro sei anni, dice l'emittente pubblica France Info. E le aziende del tabacco dovranno versare un contributo finanziario.