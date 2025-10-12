Francia, governo Lecornu 2 conferma Economia ed Esteri: il prefetto di Parigi all'Interno | "Esecutivo di scopo per varare Manovra finanziaria"

Laurent Nunez: ministro dell'Interno;

Catherine Vautrin: ministro delle Forze Armate e degli Affari dei Veterani;

Jean-Pierre Farandou: ministro del Lavoro e della Solidarietà;

Monique Barbut: ministro della Transizione Ecologica, della Biodiversità e dei Negoziati Internazionali su Clima e Natura;

Gérald Darmanin: Guardasigilli, ministro della Giustizia;

Roland Lescure: ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale, Energetica e Digitale;

Serge Papin: ministro delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio, dell'Artigianato, del Turismo e del Potere d'Acquisto;

Annie Genevard: ministro dell'Agricoltura, dell'Agroalimentare e della Sovranità Alimentare;

Edouard Geffray: ministro dell'Istruzione Nazionale;

Jean-Noël Barrot: ministro per l'Europa e gli Affari Esteri;

Rachida Dati: ministro della Cultura;

Stéphanie Rist: ministro della Salute, della Famiglia, dell'Indipendenza e delle Persone con Disabilità;

Naïma Moutchou: ministro dei Territori d'Oltremare;

Françoise Gatel: ministro della Pianificazione Territoriale e del Decentramento

Amélie de Montchalin: ministro dell'Azione e dei Conti Pubblici;

Philippe Baptiste: ministro dell'Istruzione Superiore, della Ricerca e dello Spazio;

Marina Ferrari: ministro dello Sport, della Gioventù e della Vita Comunitaria;

Philippe Tabarot: ministro dei Trasporti;

Vincent Jeanbrun: ministro delle Città e dell'Edilizia Abitativa.