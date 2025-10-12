Francia, governo Lecornu 2 conferma Economia ed Esteri: il prefetto di Parigi all'Interno | "Esecutivo di scopo per varare Manovra finanziaria"

L'ex ministro del Lavoro Catherine Vautrin passa alla Difesa, confermati invece Gérald Darmanin alla Giustizia e Rachida Dati alla Cultura
© Ansa
Nel nuovo governo francese di Sebastien Lecornu, non cambiano i ministri dell'Economia, Roland Lescure, e degli Esteri, Jean-Noël Barrot. E' quanto annunciato dallo stesso premier al termine di un colloquio durato poco meno di tre ore con il presidente Macron. Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, è stato nominato ministro dell'Interno al posto di Bruno Retailleau, capo dei Républicains. L'ex ministro del Lavoro Catherine Vautrin passa alla Difesa, confermati invece Gérald Darmanin alla Giustizia e Rachida Dati alla Cultura. Novità al ministero del Lavoro, che sarà guidato dall'ex presidente delle Ferrovie, Jean-Pierre Farandou. Lecornu ha scritto poi su X un post per affermare che "è stato nominato un governo di scopo, per dare una Manovra finanziaria alla Francia entro fine anno. Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo in tutta libertà al di là degli interessi personali e di parte. Conta soltanto una cosa: l'interesse del Paese".
Sono 6 i ministri dei Républicains che hanno accettato di far parte del governo Lecornu 2. Il partito - che aveva annunciato di non entrare con propri membri nel nuovo esecutivo - ha deciso di escluderli dai propri ranghi. Fra i titolari dei dicasteri presenti nel nuovo esecutivo, anche il ministro confermato alla Cultura, Rachida Dati.
La lista completa dei ministri:
Laurent Nunez: ministro dell'Interno;
Catherine Vautrin: ministro delle Forze Armate e degli Affari dei Veterani;
Jean-Pierre Farandou: ministro del Lavoro e della Solidarietà;
Monique Barbut: ministro della Transizione Ecologica, della Biodiversità e dei Negoziati Internazionali su Clima e Natura;
Gérald Darmanin: Guardasigilli, ministro della Giustizia;
Roland Lescure: ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale, Energetica e Digitale;
Serge Papin: ministro delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio, dell'Artigianato, del Turismo e del Potere d'Acquisto;
Annie Genevard: ministro dell'Agricoltura, dell'Agroalimentare e della Sovranità Alimentare;
Edouard Geffray: ministro dell'Istruzione Nazionale;
Jean-Noël Barrot: ministro per l'Europa e gli Affari Esteri;
Rachida Dati: ministro della Cultura;
Stéphanie Rist: ministro della Salute, della Famiglia, dell'Indipendenza e delle Persone con Disabilità;
Naïma Moutchou: ministro dei Territori d'Oltremare;
Françoise Gatel: ministro della Pianificazione Territoriale e del Decentramento
Amélie de Montchalin: ministro dell'Azione e dei Conti Pubblici;
Philippe Baptiste: ministro dell'Istruzione Superiore, della Ricerca e dello Spazio;
Marina Ferrari: ministro dello Sport, della Gioventù e della Vita Comunitaria;
Philippe Tabarot: ministro dei Trasporti;
Vincent Jeanbrun: ministro delle Città e dell'Edilizia Abitativa.