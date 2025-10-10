Crisi di governo in Francia, Macron convoca i leader dei partiti all'Eliseo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i leader dei partiti, a eccezione di quelli del Rassemblement National e di La France Insoumise, all'Eliseo alle 14:30. Il capo dello Stato ha promesso di nominare un primo ministro entro "venerdì sera", in seguito alle dimissioni di Sébastien Lecornu, presentate a sorpresa lunedì. I leader invitati da Macron sono Gabriel Attal, Marine Tondelier, Bruno Retailleau e Olivier Faure.