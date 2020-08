Due donne in topless costrette a coprirsi dai gendarmi: interviene il ministro  

Sembra la scena di una commedia anni '70. Il mare cristallino, due ragazze in topless e due gendarmi che passeggiano sulla spiaggia di Saint-Marie-la-Mer, a sud di Perpignan. Pochi metri metri più avanti una famiglia infastidita dalle grazie esposte al sole delle due fanciulle. E così da una bagarre tra vicini di ombrellone in un pomeriggio di fine estate, scoppia un caso nazionale. Si, perché i gendarmi raccolgono la protesta dei bagnanti e chiedono alle ragazze di coprire quelle oscenità. Peccato che in Francia, abbronzarsi a seno nudo sia legale e le autorità non lo sapevano oppure hanno fatto finta di non ricordarselo applicando la legge un po' a modo loro.