Francia, fermata una donna che minacciava di farsi saltare in aria a Lione

Ansa

La donna che minacciava di farsi saltare in aria alla stazione "Part-Dieu" di Lione è stata fermata dai reparti antiterrorismo: addosso non le è stato ritrovato alcun tipo esplosivo. La donna, che indossava il burqa e continuava a gridare "vi faccio saltare in aria", avrebbe anche gridato "Allah akbar". La stazione era stata evacuata per precauzione