Francia, restano gravi due dei quattro bimbi accoltellati ad Annecy

Lo ha riferito il portavoce del governo Olivier Veran. Tutti i piccoli rimasti feriti sono stati operati ma, appunto, due di loro non sono ancora fuori pericolo. Intanto l'aggressore, Abdalmasih Hanoun , sarà sottoposto alla visita di uno psichiatra per stabilire le sue condizioni mentali.

La visita psichiatrica - L'aggressore, che si è dichiarato cristiano e ha urlato "in nome di Gesù" nel momento dell'attacco, è ancora in stato di fermo, anche se gli inquirenti non sono ancora riusciti a interrogarlo a causa delle sue condizioni, definite "agitate". In base alla visita psichiatrica si deciderà poi se prolungare lo stato di fermo (nel caso in cui venissero riscontrati problemi mentali, Hanoun verrà ricoverato).

La richiesta di asilo - L'aggressore, 31 anni, aveva già ottenuto un permesso d'asilo in Italia, in Svizzera e in Svezia, dove ormai viveva da circa dieci anni. Dopo non essere riuscito a ottenere la nazionalità svedese, l'uomo si era recato in Francia, dove ha chiesto lo statuto di rifugiato, che gli era stato negato proprio pochi giorni fa.

Le reazioni della destra francese - Nella serata di giovedì nel parco dove è avvenuta l'aggressione, si sono radunate una cinquantina di persone di estrema destra nonostante il divieto di manifestare importo dalla prefettura. A livello politico diversi esponenti di estrema destra hanno criticato il governo per quanto accaduto. "Bisogna restringere considerevolmente il diritto d'asilo", ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, all'emittente radiofonica "Europe 1".

Hanoun