Francia, accoltellamento ad Annecy: sei feriti | Tre bambini in pericolo di vita

In Francia un uomo ha aggredito con un coltello diverse persone vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia.

Ci sono almeno 6 feriti, 4 dei quali sono bambini (in tre sono in pericolo di vita). L'aggressore, un richiedente asilo siriano di 31 anni, è stato arrestato dalla polizia, come confermato dal ministro dell'Interno Gerald Darmanin.