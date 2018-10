Ha puntato una pistola ad aria compressa alla tempia della sua insegnante e ha urlato: " Mettimi presente ". Mentre un suo compagno si è alzato in piedi per fare un gestaccio davanti allo smartphone che stava riprendendo la scena. Queste immagini shock arrivano dalla Francia : l'episodio di bullismo è avvenuto nel liceo Edouard-Branly di Créteil . Lo studente e l'altro ragazzo che appare nel filmato sono stati arrestati.

Nel video sembra che il ragazzo abbia detto prima "Mettimi assente" per poi correggersi con "presente" e intimare all'insegnante di cambiare la nota nel registro elettronico. La professoressa, che appare più stufa che spaventata, fissa per qualche istante lo schermo del Pc prima di guardare in faccia il giovane. Il filmato è apparso in rete giovedì 18 ottobre.



La polizia ha aperto un'indagine. Lo riporta Le Parisien. Le forze dell'ordine hanno arrestato i due studenti che appaiono nel video e stanno cercando di individuare il loro compagno che ha filmato la scena.