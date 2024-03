La Francia approva l'introduzione del diritto all'aborto in Costituzione

Macron: "Messaggio universale"

"Fierezza francese, messaggio universale": lo ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X dopo il via libera del Parlamento. Macron ha poi dato appuntamento ai cittadini per l'8 marzo, per la Festa internazionale dei diritti della donna, alle ore dodici in Place Vendome a Parigi, per celebrare "insieme l'ingresso di una nuova libertà garantita nella costituzione con la prima cerimonia di sigillatura aperta al pubblico", dinanzi al ministero della Giustizia.