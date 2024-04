La "Pietà di Gaza" vince il World Press Photo 2024

Mohamed Salem, che è palestinese, ha descritto l'immagine come un "momento forte e triste che riassume il senso più ampio di ciò che stava accadendo nella Striscia di Gaza".

I vincitori delle altre categorie

Per quanto riguarda le altre categorie annunciate oggi: la sudafricana Lee-Ann Olwage ha vinto il premio "Photo Story of the Year" per la serie "Valim-babena" pubblicata sulla rivista GEO; il fotografo Alejandro Cegarra inoltre, originario del Venezuela e migrato in Messico nel 2017, ha vinto il premio per il progetto a lungo termine con "The Two Walls", pubblicato dal New York Times e da Bloomberg; l'ucraina Julia Kochetova ha vinto il premio Open Format per "War Is Personal"; Associated Press ha vinto il premio Open Format nella categoria Africa regionale con la storia multimediale "Adrift" dei giornalisti Renata Brito e Felipe Dana; ed Ebrahim Noroozi di Associated Press ha vinto il premio Asia Stories per la serie "Afghanistan on the Edge", che documenta il Paese da quando i talebani hanno preso il potere nell'agosto 2021.