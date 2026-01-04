Non solo Maduro, tutti i capi di Stato catturati dagli Stati Uniti

L'azione militare americana Absolute Resolve che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores, non è un caso isolato. Nella storia sono altri quattro i capi di Stato esteri prelevati oltre confine dagli Usa. Il caso più recente quanto incerto è quello dell'ex presidente di Haiti Jean-Bertrand Aristide che nel 2004 è stato trasportato fuori dall'isola in circostanze sospette da 20 marines e portato nella Repubblica Centrafricana e poi in Sudafrica, prima di tornare in patria. Ben più noto, l'anno prima, l'arresto dell'ex dittatore iracheno Saddam Hussein, catturato con l'operazione "Red Dawn" il 13 dicembre 2003, quando alla Casa Bianca c'era George W. Bush, dopo una caccia di otto mesi. A seguito di un rapido processo, venne condannato a morte.