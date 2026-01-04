Italiani in Venezuela, l'ambasciatore De Vito: "Non uscite di casa"

L'ambasciatore italiano Giovanni Umberto De Vito ha rivolto un messaggio chiaro alla comunità italiana: "Non uscite di casa ed evitate gli spostamenti". Un messaggio che sottolinea l'incertezza e l'instabilità della situazione, oltre alla priorità di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei nostri connazionali. Una escalation che però non è stata improvvisa: "Noi è da mesi che siamo in allerta con la Farnesina - spiega l'ambasciatore - e per questo abbiamo predisposto i piani di contingenza da settimane. C'era un crescendo nella tensione con gli Stati Uniti e dei segnali che si sarebbe potuta verificare un'azione mirata contro installazioni militari e governative. Per questo eravamo pronti".