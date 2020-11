Uragano Eta, più di 63 morti e migliaia di sfollati in Centro America

Declassato ora a semplice depressione tropicale, l'uragano Eta continua la sua progressione in America centrale lasciando dietro di sé più di 63 morti e migliaia di sfollati: più di 50 persone sono morte nei villaggi indigeni nel nord del Guatemala per le frane causate dalla tempesta, altre cinque persone a Panama, quattro in Honduras, due in Costa Rica e due in Nicaragua Nei prossimi giorni è atteso il passaggio su Cuba, Giamaica e Florida.