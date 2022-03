15 marzo 2022 14:19

Ucraina, raccolti 16mila dollari con la vendita dei Lego ispirati a Zelensky

Un rivenditore Lego di Chicago, Citizen Brick, specializzato nella personalizzazione dei famosi mattoncini, ha raccolto oltre 16mila dollari vendendo mini personaggi con le sembianze del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le minifigure di Zelensky sono state vendute al prezzo di 100 dollari l'una, mentre a 10 dollari era possibile acquistare una bottiglia molotov in stile Lego. Citizen Brick ha quindi donato i fondi raccolti, 16.540 dollari, all'associazione di beneficenza americana Direct Relief per far arrivare forniture mediche all'Ucraina.