15 marzo 2022 12:58

Kiev, la "clinica delle madri surrogate" a rischio raid: donne e bimbi trasferiti in un bunker

Sono 21 i bambini di genitori stranieri, nati da madri surrogate ucraine, del centro di maternità surrogata BioTexCom Center for Human Reproduction a Kiev spostati fin dal primo giorno dell'invasione russa in un bunker di cemento. Lo riferisce la Cnn. Il luogo si trova a circa 14 chilometri da Irpin, sobborgo bersagliato dalle bombe russe, e non è ritenuto sicuro. Difficile al momento per i neo genitori, di Paesi come Canada, Italia e Cina, recuperare i bambini. Tra le varie storie raccolte dalla Cnn c'è quella di una donna di 30 anni arrivata alla clinica improvvisata con il bambino che aveva partorito in ospedale una settimana prima. Non riusciva a trattenere le lacrime mentre consegnava il piccolo Laurence al personale: "È ancora più difficile che lui sia in un posto dove ci sono bombardamenti", ha detto la giovane donna. I genitori biologici di baby Laurence, che hanno fornito sia lo sperma che l'ovulo per la gravidanza, vivono all'estero. Ma non si sa quando potranno prendere in custodia il figlio.