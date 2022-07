19 luglio 2022 20:03

Ucraina, Olena Zelenska tra le braccia dei Biden alla Casa Bianca

Un mazzo di fiori giallo-blu dalle mani del presidente Usa Joe Biden e un caloroso abbraccio dalla first lady Jill: così è stata accolta alla Casa Bianca Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Zelensky. Tra le due era stata forte la sintonia in un precedente incontro al confine tra Ucraina e Slovacchia. Stavolta, Zelenska ha ricambiato il favore e, in visita a Washington, ha ricevuto, inoltre, il premio "Dissident Human Rights Award", come riconoscimento della lotta del suo Paese contro l'invasione russa, dalla Fondazione del Memoriale delle Vittime del Comunismo. "E' un onore essere qui e accettare questo premio a nome di ogni uomo e donna ucraini che combattono contro l'aggressione russa", ha commentato Zelenska alla cerimonia di consegna. La moglie di Zelensky, anche lei divenuta testimonial della resistenza ucraina, dopo l'incontro alla Casa Bianca, rivolgerà un messaggio al Congresso Usa.