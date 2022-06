Zelenska: "Io bersaglio numero 2 di Mosca? Russi capaci di tutto"

di Manuela Boselli

"Onestamente? No, non pensavo che la Russia ci avrebbe invaso. Ho avuto la sensazione di trovarmi in una realtà parallela, come se stessi sognando, una situazione surreale", ha raccontato la first lady ucraina Olena Zelenska nella rara intervista.

Ora che sono passati più di tre mesi da quel terribile giorno in cui è stata svegliata dal rumore delle bombe in lontanza, il marito Zelensky già sveglio e vestito nell'altra stanza e i loro figli in piedi come se avessero già capito tutto, è tornata a vivere a Kiev, ma è tutt'altro che certa che la sua famiglia non sia più un bersaglio di mosca.

In tutto questo tempo lei, Kriylo di 9 anni e Oleksandra di 17, separati dal marito in missione, si sono dovuti attenere a regole nuove, rigide, scortati in ogni dove da uomini della sicurezza. "Ogni ucraino - riconosce la first lady - è sottoposto a un enorme carico psicologico. Metà della nostra popolazione vive separata dalle proprie famiglie. L'obiettivo è battere i russi, ma quando la guerra sarà finita avremo bisogno di un grande programma per guarire l'intera nazione".