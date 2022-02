24 febbraio 2022 10:53

Ucraina, l'operazione militare "speciale" di Putin sui giornali russi diventa una "controffensiva"

Sui principali siti di informazione della Federazione russa, la notizia di apertura è sull'annuncio del presidente Putin dell'avvio dell'"operazione militare speciale" in Ucraina. Dalla prima agenzia di stampa russa, Ria Novosti, passando per la testata filogovernativa Rossijskaja Gazeta che parla di "controffensiva delle Repubbliche del Donbass con il sostegno delle forze armate russe", fino alla Novaja Gazeta, che è all'opposizione, le news sull'attacco in corso e sulla situazione economica e sociale