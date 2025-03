Le foto Ucraina, a Parigi il vertice dei volenterosi

A Parigi i leader di 30 Paesi alleati di Kiev si riuniscono per la terza volta. La cosiddetta "Coalizione dei volenterosi", sotto la guida di Regno Unito e Francia sta lavorando per costituire una missione di mantenimento della pace da inviare in Ucraina con l'impegno di garantire il rispetto di un'eventuale tregua.