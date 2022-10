13 ottobre 2022 08:58

Ucraina, a 11 anni resta sei ore sotto le macerie del bombardamento di Mykolaiv: estratto vivo

I pesanti bombardamenti russi nella notte su Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, hanno distrutto un edificio di cinque piani. Un bambino di 11 anni è stato tratto in salvo dopo sei ore sotto le macerie. Al momento i soccorritori stanno cercando altre sette persone. Lo rende noto il governatore Vitaliy Kim, come riporta Unian, che pubblica le foto del momento in cui i vigili del fuoco individuano il bambino. Lo stesso sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, citato da The Kyiv independent, conferma che la città è stata "pesantemente bombardata", aggiungendo che "le forze russe hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani" e che "i soccorritori stanno lavorando sulla scena. Al momento non sono disponibili informazioni sulle vittime".