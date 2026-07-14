Trump notifica al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran: torna lo scontro con Capitol Hill

Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato, e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio "attacchi difensivi contro obiettivi in Iran". La comunicazione è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente nella gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare. Sia la Camera sia il Senato hanno già votato per chiedere al presidente di interrompere le operazioni o di sottoporle all'approvazione del Congresso. La Casa Bianca continua però a sostenere che il presidente Trump stia agendo nell'ambito dei poteri concessi dalla Costituzione americana in qualità di comandante in capo delle Forze armate.