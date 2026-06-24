Usa, Senato limita i poteri di guerra di Trump che commenta: "Voto insensato"

Uno schiaffo politico: il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicano, sfida Donald Trump sulla guerra in Iran. 50 voti a favore, 48 contrari: la camera alta ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto contro la repubblica islamica, a meno che non ci sia l'autorizzazione del congresso. Un duro colpo per il tycoon, che ha visto 4 senatori repubblicani esprimersi contro di lui. Un voto inopportuno e insensato, ha detto subito Trump. Poi, su Truth, altre parole di fuoco: "Ho l’Iran alle corde, pronto a crollare e disposto a cedere agli stati uniti praticamente qualsiasi cosa mostrando per la prima volta in decenni pieno rispetto per l’America e il senato cosa fa? Mi dice di fermarmi, offrendo così un aiuto diretto al nemico".