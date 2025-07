Trump lancia il profumo "Victory 45-47": "È forza e successo"

Arriva il profumo di Donald Trump. Il presidente americano lancia "Victory 45-47", in riferimento ai suoi due mandati e spiega che si chiama così perché ha a che fare con la "vittoria, la forza e il successo". I profumi sono per uomini e donne. "Prendete una boccetta, e non dimenticate di prenderne un'altra per i vostri cari", afferma Trump sul suo social Truth. Il profumo costa 249 dollari, ma sul sito del presidente Usa c'è un'offerta per comprare due flaconi e risparmiare 100 dollari.