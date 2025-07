Trump annuncia dazi del 50% al Brasile: "Nessun processo per Bolsonaro"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la sua amministrazione imporrà dazi commerciali pari al 50 per cento sui prodotti del Brasile, in aggiunta rispetto alle misure settoriali già annunciate dopo il suo insediamento. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Usa ha allegato una lettera diversa rispetto a quelle tutte uguali inviate tra ieri e oggi a diversi leader stranieri. Nel messaggio, Trump torna a difendere l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, affermando di "rispettarlo molto" e di "avere lavorato con lui in passato: il modo in cui il Brasile lo sta trattando è una vergogna, e non dovrebbe esserci alcun processo". Questa "caccia alle streghe", ha aggiunto, "deve finire immediatamente".