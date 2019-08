Tornano le proteste a Mosca, centinaia di fermi: in arresto l attivista Sobol

Gli oppositori di Vladimir Putin sono scesi di nuovo in piazza a Mosca in una manifestazione non autorizzata per protestare contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione e indipendenti dalle elezioni amministrative della città. Secondo la ong OVD-Info, che monitora l'operato della polizia russa, sarebbero almeno ottocento i fermati. Tra gli altri, è stata arrestata anche la passionaria Ljubov Sobol, attivista legata al dissidente Alexei Navalny. La 31enne, avvocata e videoblogger, stava salendo su un taxi per unirsi alle proteste quando le forze dell'ordine l'hanno fermata. La Sobol era una delle candidate: da 21 giorni era in sciopero della fame per attirare l’attenzione sulla storia.