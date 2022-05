06 maggio 2022 17:01

Sulla moneta da due euro la scritta "Slava Ukraini": il nuovo conio della Banca d'Estonia

"Slava Ukraini" sulla moneta da due euro. La decisione è stata presa dalla Banca d'Estonia che intende mettere in circolazione il nuovo conio a fine anno, ma sarà in vendita per i collezionisti già dall'estate e i proventi andranno alla Banca d'Ucraina. La moneta è stata disegnata da Daria Titova, rifugiata ucraina originaria di Kharkiv, che attualmente studia all'Accademia delle arti estone e che ha vinto l'apposito concorso. Il disegno raffigura una ragazza che protegge un uccellino, tenuto in mano. E' presente anche una spiga di grano, simbolo del Paese invaso. Il consiglio direttivo della Banca centrale estone ha poi deciso di aggiungere lo slogan "Slava Ukraini" (Gloria all'Ucraina, ndr) per rimarcare l'indipendenza e la resistenza di Kiev. "L'Ucraina lotta per la sua libertà e ogni euro conta", ha commentato il governatore della Banca d'Estonia Madis Müller.