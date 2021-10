18 ottobre 2021 08:07

Spencer Tunick, 200 corpi nudi come granelli di sale per salvare il Mar Morto

Il fotografo americano Spencer Tunick, celebre per le sue installazioni composte da centinaia di corpi nudi, ha radunato 200 persone nel Mar Morto, nei pressi della cittadina israeliana di Arad. I partecipanti, tutti volontari, erano completamente nudi e verniciati di bianco, per trasformarsi in ideali granelli di sale. Infatti l'installazione ha l'obiettivo di supportare la realizzazione di un museo del Mar Morto ad Arad e sensibilizzare sul rischio di scomparsa del sito naturale. "Il Mar Morto sta scomparendo - ha detto il fotografo -. Bisogna trovare il modo di sostenere il livello o immettere acqua nel bacino, ma allo stesso tempo fornire acqua a tutti i Paesi che lo circondano. L'acqua è vita".