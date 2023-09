08 settembre 2023 08:52

Regina Elisabetta, il ricordo social di re Carlo a un anno dalla morte della madre

Nel primo anniversario della morte della regina Elisabetta, la famiglia reale britannica pubblica sui suoi canali social una foto inedita della sovrana, da giovane, corona in testa, posa regale e sorriso luminoso che le dà un'aria un po' meno ingessata del solito e più sbarazzina. Poche ore prima, re Carlo III aveva fatto diffondere, sempre sulle pagine ufficiali della Casa reale, un messaggio audio registrato, accompagnato dalla sua fotografia preferita di Elisabetta II, per celebrare il primo anniversario della morte di sua madre. L'immagine che il re ha scelto per omaggiarla mostra una giovane regina, allora 42enne. Carlo ha così detto: "Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi". "Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi", ha aggiunto rivolgendosi alla nazione. Il testo scritto, che accompagna la registrazione audio, è firmato Charles R. Elisabetta II è morta l'8 settembre del 2022 all'età di 96 anni nel castello di Balmoral, pochi mesi dopo il suo Giubileo di platino che segnava i 70 anni di trono.