11 settembre 2022 11:41

Regina Elisabetta II, il feretro partito da Balmoral verso Edimburgo

Il feretro di Elisabetta II arriverà da Balmoral al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, residenza reale ufficiale in città intorno alle 16 locali (le 17 in Italia) e rimarrà nella Stanza del Trono, dopo un viaggio di oltre 280 Km. La capitale scozzese è determinata a dare l'ultimo saluto alla regina con tutti gli onori e tutto è pronto per i due giorni di tributo. Oggi in Scozia si svolgerà anche una cerimonia di passaggio con la proclamazione del nuovo re, Carlo III, prima sul Royal Mile di Edimburgo a e poi nel castello della città.