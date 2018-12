Quegli occhi sbarrati nel Mediterraneo si aprono a un sorriso: ecco la nuova vita di Josefa

Fu recuperata a metà luglio, dopo 48 ore trascorse tra le onde del Mediterraneo accanto a una compagna di viaggio morta con il suo bambino. Gli operatori di Proactiva Open Arms che la salvarono non possono dimenticare il suo sguardo: quegli occhi spalancati nel vuoto immortalati in quella che fu la foto simbolo di quell'ennesimo naufragio. Erano l'urlo muto di Josefa, la migrante del Camerun, in viaggio verso la speranza e strappata alla morte. Oscar Camps, il fondatore della ong spagnola, twitta, a cinque mesi da quel salvataggio, lo sguardo rasserenato e soprattutto il sorriso di Josefa. "#Josefa - si legge nel post che accompagna la nuova foto - è tornata a sorridere e questo mi restituisce il senso del nostro lavoro". Con l'affondo a Salvini e alla politica dei porti chiusi: "Ognuna delle vite che @openarms_fund ha salvato in questi anni è un pezzo di quella umanità che alcuni vorrebbero cancellare"