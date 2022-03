06 marzo 2022 11:03

Polonia, le mamme polacche lasciano i passeggini in stazione per i profughi

Una fila di passeggini lasciati in stazione a disposizione delle famiglie di profughi in fuga dall'Ucraina. La foto è stata postata da Julia Musakovska, poetessa e manager ucraina, sul suo profilo Facebook. "Le mamme polacche hanno lasciato i passeggini in stazione per le mamme ucraine che potrebbero averne bisogno quando arriveranno in Polonia con i bambini", si legge nel post.